Em Sena, Marcelo Bimbi conhece abrigo de crianças e conversa com ContilNet: “Coração partido, mas feliz ao mesmo tempo”

O modelo acreano e ex-Fazenda, Marcelo Bimbi, já encontra-se no município de Sena Madureira para participar das festividades de 117 anos do município.

Na companhia deste colunista, Marcelo Bimbi visitou o abrigo municipal de crianças e adolescentes.

O modelo acreano foi recepcionado pela coordenadora Chaena Vilaça e sua equipe, onde conheceu a realidade do local, que recebe crianças em situação de vulnerabilidade.

Marcelo conversou com as crianças e, em vários momentos, mostrou-se bastante emocionado com as histórias de vida. “Coração partido, mas feliz ao mesmo tempo”, confessou à este colunista. Bimbi também se comprometeu em ajudar o projeto, além de buscar parcerias.

Aproveitando a ocasião, o modelo acreano bateu um papo com ContilNet e falou da emoção na visita ao local e também deixou um recado especial ao município de Sena pela passagem dos seus 117 anos.

