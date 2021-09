Evolução da variante Delta, concurso da Caixa, queimadas e mais: veja os destaques do ContilNet nesta segunda

A secretária de Saúde do Estado, Paula Mariano, foi entrevistada pelo ContilNet para falar sobre sua gestão à frente de uma das pastas mais importantes do Acre, os desafios de combater a Covid-19 e o desenvolvimento da vacinação contra o vírus.

Com milhares de ocorrências, Inpe diz que AC lidera focos de incêndios no país

Dados do Programa de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), sediado em Manaus (AM) e que faz o monitoramento ambiental da região amazônica, revela que o Acre está no topo da lista do país em relação às queimadas urbanas. A primeira semana do mês de setembro, de 1º ao dia 8, o Acre registrou 1.125 focos de queimadas.

Em Sena, mulher some misteriosamente da família durante a madrugada: “Nenhum vestígio”

A dona de casa Markilene Vieira, 27 anos de idade, residente no km 8 da estrada Xiburema, em Sena Madureira, está desaparecida da família desde a madrugada desta segunda-feira (13). Segundo consta, pela parte da madrugada ela teria descido de sua residência e foi para o quintal e desde então não foi mais vista.

Com salário de R$ 3 mil e benefícios, concurso da Caixa tem nove vagas para o Acre; veja edital

O edital do concurso da Caixa Econômica Federal traz nove vagas para o Acre. Todas são para pessoas com deficiência, para os polos em Rio Branco, Sena Madureira e Cruzeiro do Sul. As provas serão aplicadas em Rio Branco e Cruzeiro do Sul com abrangência dos municípios de Cruzeiro do Sul abrange o próprio e Tarauacá; Rio Branco: além da capital, Brasileia, Bujari, Porto Acre e Senador Guiomard; Sena Madureira: Feijó, Manoel Urbano e a própria cidade.

Maioria parlamentar do Acre é contra impeachment de Jair Bolsonaro; veja como alguns votam

A depender da absoluta maioria dos parlamentares do Acre no Congresso Nacional, composta de três senadores e oito deputados federais, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) segue firme no cargo. Bolsonaro está ameaçado de ser apeado do cargo por um processo de impeachment por causa de suas declarações nas manifestações de 7 de setembro, o que fez aumentar a pressão sobre os congressistas para abertura do processo de impeachment.