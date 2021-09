Fadas sensatas também bebem: veja drinque criado para a ex-BBB acreana Gleici

Seguindo a tradição de toda edição da mais recente temporada de “Brasil com Zeca”, o bartender Leandro Santos, popular nas redes sociais sob o codinome Mussum Alive, criou um coquetel especialmente para o programa. A pedida feita à base de gim foi batizada de Fada. Trata-se de uma homenagem à convidada do episódio, Gleice Damasceno. A campeã do 18º BBB conversou com o apresentador Zeca Camargo sobre o reality e a cultura do seu Estado, o Acre.

O drinque Fada é composto de suco de abacaxi e xarope de açúcar. “O meu xarope é feito de um para um. Ou seja, coloco no fogo a mesma quantidade de xarope e de água”, diz Leandro.

Na hora de servir, a pedida ganha Club Soda ou água com gás. Para enfeitar, o especialista usa uma casca de limão torcida e um palitinho com cerejas em conserva.

