Intercâmbio: evento on-line reúne informações sobre instituições no exterior

Estudantes interessados em realizar um intercâmbio podem participar da terceira edição do Talk Global Study. O evento, que é gratuito, será realizado de forma on-line para reunir instituições de ensino superior de 10 países. Na programação, os participantes poderão ter contato com representantes das universidades através de bate-papos interativos ao vivo por texto, áudio, vídeo e seminários explicativos. Interessados em participar podem se inscrever no site do evento.

Nesta edição, participam instituições de países como Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, China, Canadá, Espanha, França, Irlanda, Itália e Japão. Elas oferecem cursos de graduação, MBA, mestrado, PhD e outros cursos de pós-graduação em 27 áreas do conhecimento, como Ciências da Computação, Arquitetura, Medicina e Música.

O Talk Global Study é uma boa opção para conhecer melhor os aspectos necessários para estudar no exterior, tendo respostas mais rápidas das faculdades e universidades. Entre os temas a serem tratados no evento estão:

– Qual país é o melhor para mim? Faculdade ou Universidade?;

– Eu preciso de visto? Onde e como eu devo aplicar? Quais documentos eu preciso?;

– Quanto irá custar? Qual o valor da acomodação? Qual o custo de vida?;

– Eu preciso de plano de saúde? Qual o plano de combate à Covid? As aulas serão on-line ou presenciais?

Até então estão definidos dois seminários no evento: “5 Passos para estudar nos Estados Unidos”, que será realizado pela Education USA, às 16h30, e “Tudo sobre bolsas de estudo no exterior”, organizado pela Fundação Estudar, que está marcado para 17h. A programação completa pode ser conferida no site do evento.