Semana Fashion Revolution Porto Velho 2024 acontece neste fim de semana; veja programação

Considerado o maior movimento ativista de moda no mundo, a semana Fashion Revolution acontece nos próximos dias 27 e 28 de abril em Porto Velho. O evento tem como objetivo promover uma conscientização coletiva em relação a um sistema de moda mais justo e igualitário para as pessoas e o planeta. Na capital de Rondônia, a campanha conta com uma extensa programação de palestras, rodas de conversa e oficinas que serão realizadas na Casa da Mata Projetos Culturais e no Esconderijo Bar & Livraria.

Hoje, presente em mais de 100 países, o Fashion Revolution desenvolve ações mobilizadoras e incentiva os consumidores a questionarem suas marcas favoritas, convidando-os à simples, porém poderosa reflexão: Quem Fez Minhas Roupas? Do Que São Feitas Minhas Roupas, A Cor De Quem Fez Minhas Roupas

Criada após o desabamento do edifício Rana Plaza em Bangladesh, no dia 24 de abril de 2013, a semana Fashion Revolution é realizada no Brasil desde 2014. O acidente que aconteceu no país asiático causou a morte de 1.134 trabalhadores da confecção de roupas e deixou mais de 2.500 feridos. A indústria da moda é a segunda mais poluente do mundo e, com a tragédia, tenta mudar este panorama ao promover ações que sustentam mudanças de mentalidade e comportamento em consumidores, empresas e profissionais da moda.

De acordo com estudo da Fundação Ellen McArthur em 2017, a produção de roupas dobrou nos últimos 15 anos. Deste conteúdo, 73% dos resíduos têxteis são queimados ou enterrados em aterros sanitários e apenas 1% é usado para fabricar peças de roupas novas. Dos danos ao meio ambiente, podemos considerar ainda a perda de biodiversidade, mudanças climáticas, aumento do efeito estufa, deterioração dos solos, desperdício e o crescimento excessivo do lixo. Por isso, este ano, o movimento tem como tema dinheiro, poder e moda.

A Semana Fashion Revolution acontece com o objetivo de mostrar ideias e manifestações rumo à mudança, ao respeito, à justiça social e ao bem viver com a natureza. Esse é um grande passo para que se iniciem os diálogos sobre os impactos da cadeia da moda na sociedade e reimaginar coletivamente um sistema de vestimentas justo e equitativo para as pessoas e para o planeta.

O movimento é global e tem entre seus objetivos conscientizar sobre vários aspectos socioambientais, impulsionar a moda sustentável, valorizar quem faz as nossas roupas e provocar nas marcas a responsabilidade de produzir uma moda consciente. A programação é gratuita!

Consulte a programação completa em Porto Velho:

➝ 27 de Abril de 2024 / sábado

ONDE: CASA DA MATA PROJETOS CULTURAIS

14h às 20h

14h – Como revolucionar a moda: Fashion Revolution,o maior movimento ativista de moda do mundo, 10 anos

14h30 – Exibição do filme “O ponto firme” de Laura artigas + bate papo

16h – Roda de conversa – Moda periférica com Abraão Fantin, Nortismo, Mateus Jesus e Rosa Negra.

17h30 – Roda de Conversa: moda além do binário: expressões de gênero em identidade e arte LGBTQIAPN+ com Laura Nobre, Klézi & Joyce

19h – Processos criativos em projetos de moda com Marcela Kopanakis

14h às 20h – exposições artísticas com Camila de Sá, Érika Melo, Nortismo e Camilla Ocampo.

➝ 28 de Abril de 2024 / domingo

ONDE: ESCONDERIJO BAR & LIVRARIA

18h às 20h

18h – Como revolucionar a Moda: Fashion Revolution o maior movimento ativista de moda do mundo,completa 10 anos

18h30 – Exibição do filme “L.A.P.A” de Emílio Domingos e Cavi Borges

20h – Debate sobre o filme a partir das confluências entre moda & música com Dj khaos, Flores, Carla Letícia e Peste.

21h – Batalha de rima com A LIGA

22h- Dj Set com Custa, Peste e Khaos