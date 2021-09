Los Porongas retorna aos palcos neste sábado, agita fãs que esgotam ingressos de show; veja tudo!

O último final de semana foi de emocionantes reencontros para a jornalista Nena Mubarac, que atualmente reside em Santos, no litoral de SP. O reencontro começou na noite de sexta-feira (17), na capital paulista, em torno das comemorações do aniversário da procuradora Fernanda Morais, que reuniu uns poucos (e vacinados) amigos, na sua residência. Lá estavam:

Este ano a Jornalista Jane Vasconcelos celebrou a chegada da idade nova ao lado da família, no último dia 14, na paradisíaca Delfinópolis (MG), onde ela passa uma temporada de férias. Da coluna deseja votos de felicidade, saúde, prosperidade e paz.

A advogada Sawana Carvalho mudou de idade na quinta-feira (16). A celebração foi com jantar, em sua casa, em família. Felicidade, saúde e chuvas de benções, amiga!

Vida longa e muitas vitórias para a jornalista Maria Meireles que fez aniversário na última quinta-feira (16). Querida como ela é, recebeu várias homenageada nas redes sociais de sua legião de amigos. Ela merece!

Comemoração tripla

Sábado, 18, rolou uma festança com tripla comemoração de aniversário das virginianas Kelly Gouveia, Claudia Maia e Ofélia Machado. Elas são amigas da época de adolescência, ou seja, da vida toda, assim como os convidados que lá estavam. Foi um momento para celebrar a vida, a amizade e o reencontro – pois alguns dos que lá estavam não se encontravam há mais de um ano, em razão do momento delicado que estamos passando atualmente. A tertúlia foi par lá de animada, e, não poderia ser diferente, quando essa turma se encontra a diversão é garantida. Dá uma espiada nos cliques:

Jantar

O casal Patrícia Rêgo e Marinho Gallo Junior armou jantar na sexta-feira (17), em sua casa, em torno de um seleto grupo de amigos. Quem estava lá: Pascal e Thais Khalil, Marcelo e Sawana Carvalho, Siberman e Mariane Holanda, Antônio Vilela e Joicely Costa e Murilo e Carol Leite, Márcia Pereira e Moisés Alencastro. A noite foi agradabilíssima.

Dona Helena

O monólogo “Dona Helena” ganha nova montagem e será apresentado pelo ator e produtor cultural César Júnior, de forma presencial, nos dias 29 e 30 de setembro, na Usina de Arte João Donato, com financiamento da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. O monólogo, que aborda temas como preconceito, saúde mental e falta de empatia, tem produção e co-direção do próprio ator, que é formado pela escola centenária Martins Pena e acadêmico da UNIRIO.

*** No primeiro dia, 29 (quarta-feira), haverá uma exibição fechada apenas para convidados da imprensa, seguida de um bate-papo com apresentação de Thainá Matias e três convidadas, Karen Aiache, Rubby e Marian Brilhante. Já no dia 30 (quinta-feira), o espetáculo é aberto ao público e gratuito, Com o objetivo de levar o monólogo para mais pessoas, no dia 6 de outubro haverá a apresentação teatral online disponível aos internautas a partir de 12h, no canal do ator no YouTube. Para assistir, basta acessar o link na bio do Instagram @frcesar, nessa data.

*** Em função das limitações impostas pela pandemia de COVID-19 para eventos presenciais, a capacidade máxima do teatro é para 80 pessoas. Este evento cultural tem o patrocínio do Governo Federal do Brasil, Prefeitura Municipal de Rio Branco e Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil.

Los Porongas

Fãs dos Los Porongas estão empolvorosos! Motivo? A banda composta por Diogo Soares, Jorge Anzol, João Vasconcelos e Saulo Olimpio se apresenta no próximo sábado (25), na Confraria. No repertório sucessos dos três discos da banda. Por conta da pandemia estão disponibilizadas apenas 30 mesas.

Show Verônica Padrão e Lysias Ênio

São dez anos de amizade, música e muita parceria entre Verônica Padrão e Lysias Ênio. Essa mistura resultou no convite para fazer participação na gravação do CD. João Donato, irmão de Lysias, também participou especialmente das gravações.

*** Lysias e Verônica vêm a Rio Branco para apresentar esse show no dia 09 de outubro, às 20 horas, na Usina de Artes João Donato. A dupla já foi se apresentou em Recife, Rio de Janeiro e agora em Rio Branco. Aqui serão acompanhados por James Fernandes, Senna, Nilton Castro (Bararu), João Gabriel, Abmael e Geraldinho. Financiamento: Lei Aldir Blanc, via Fundação Elias Mansour.