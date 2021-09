Luiza Trajano é a única brasileira na lista de 100 mais influentes da revista Time

Luiza está entre os destaques da categoria “Titãs”, com profissionais que são referência em suas áreas de atuação. Ao seu lado estão nomes como a ginasta americana Simone Biles, a autora Shonda Rimes, o jogador de futebol americano Tom Brady e o presidente-executivo da Apple, Tim Cook.

A tradição da revista Time é de que outras personalidades escrevam uma introdução dos indicados. No caso de Luiza Trajano, o texto é assinado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Em um mundo de negócios ainda dominado por homens, a brasileira Luiza Trajano conseguiu transformar o Magazine Luiza, que começou como uma única loja em 1957, em um gigante do varejo de dezenas de bilhões. É uma grande conquista — uma entre muitas”, escreve o ex-presidente.

Dentre as demais conquistas, Lula realça a iniciativa do Magazine Luiza em ajudar pequenas empresas a se adaptarem ao comércio digital no auge da pandemia do coronavírus. A empresa lançou o projeto Parceiro Magalu, que incluia pequenos comerciantes na sua plataforma de marketplace, dando visibilidade e auxiliando na logística de entrega de pequenos e médios negócios.