Mãe e padrasto são detidos após espancarem menina de 3 anos até a morte

A mãe e o padrasto de uma menina, de apenas três anos, foram presos suspeitos de espancar a vítima até a morte em Trindade, em Goiás.

“Eles alegaram que ela tinha caído do parquinho. Depois alegaram que um outro filho deles, de seis anos, que tinha batido na irmã, mas a versão deles não correspondia com as provas das lesões”, disse a delegada Silvana Nunes, em entrevista à TV Anhanguera, afiliada da TV Globo.

Após inventar algumas versões, a mãe da garota acabou confessando o crime e o padrasto ficou em silêncio. “A mãe confessou que a criança foi espancada no domingo (12) e somente nessa madrugada ela encaminhou para a UPA após os vizinhos alertarem que ela estava mal”, acrescentou Silvana.

As autoridades também vão investigar as agressões que o irmão da vítima sofria. “Tanto o filho de seis anos, quanto a vítima de três anos, apanharam, foram espancados pela mãe. Ela confessou que deu murros, ponta pés. O menino apresenta lesões nas costas e alega que apanhava com bambu”, contou a delegada.

A polícia acredita que as crianças eram torturadas constantemente pela mãe, com a omissão e participação do padrasto.