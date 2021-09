Maitê Proença se pronuncia após relação com Adriana Calcanhottto ser exposta

A atriz Maitê Proença usou suas redes sociais nessa terça-feira (14), para fazer um desabafo com seus seguidores após ter visto sua intimidade ser exposta recentemente na mídia. Em uma publicação em seu perfil no Instagram, Maitê Proença falou sobre o atual momento de recolhimento e do processo de escrita que tem atravessado:

“Tenho um mecanismo meio recorrente: qdo minhas intimidades são expostas, me recolho e rearrumo as paredes internas. Ando escrevendo. Talvez saia algo selvagem. Mas tb é possível que tudo vá parar no lixo”, declarou a artista. Junto com o texto, Proença compartilhou um vídeo de um cavalo correndo em uma praia paradisíaca.

Nos comentários da publicação da famosa, seguidores enalteceram Maitê e desejaram felicidades: “Maitê, não se preocupe com o que estão pensando, use este tempo pra ser mais e mais feliz. No fim, seus boletos são você quem paga. E dane-se o resto”, disse uma internauta no Instagram.

“Eu tô encantado pelas últimas notícias.. mandei no grupo da família e todos se apaixonaram juntos. Não se esconda, mas também não jogue palavras no lixo. Você é mais! Deus é plus!”, enalteceu outro. “Importante é ser feliz, amor será sempre amor independente de qualquer coisa!”, destacou outro fã da artista.

Entenda o caso:

A revista Veja divulgou na semana passada, que a atriz veterana estaria vivendo um romance com a cantora Adriana Calcanhotto. Quem teria sido o cupido do novo relacionamento, foi o ex-marido de Maitê Proença, o empresário José Maurício Machline, que teria apresentado as duas em sua mansão em Angra dos Reis.

Ao ser questionada pela publicação sobre o possível relacionamento, Maitê desconversou e disse preferir não falar sobre alguns assuntos íntimos: “Não sou muito de abrir a minha intimidade, prefiro preservar alguns assuntos”. Em uma publicação em seu perfil no Instagram, Calcanhotto repercutiu a matéria da Revista Veja de forma irônica: “Disse a Veja que Maitê disse à Veja”, escreveu.

Adriana Calcanhotto é viúva. Ela foi casada durante cinco anos com a filha do famoso compositor e cantor, Vinícius de Morais, a cineasta Suzana de Morais, que faleceu em 2015, aos 74 anos, devido a uma infecção respiratória ocasionada por um câncer no endométrio. Suzana e Adriana estavam juntas desde 1985 e tinham a vida de casal bem discreto.

Já Maitê Proença sempre foi vista se relacionamento com pessoas do sexo masculino. Após voltar de Paris em 1982, durante 12 anos, viveu com o empresário Paulo Marinho. Do relacionamento, nasceu a única filha da atriz, Maria, em 1990. EM 1995 viveu um romance com o também ator, Victor Fasano. Zé Maurício, cupido do relacionamento de Maitê e Calcanhoto, também namorou a atriz veterana por alguns anos.