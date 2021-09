Miss Universo Acre 2021 apresenta candidatas ao posto de mais bela do estado; veja seleção

As seis candidatas ao título de Miss Acre 2021 foram apresentadas noite desta terça-feira (31) nas redes oficiais do concurso. As inscrições ocorrerem de forma on-line que já teve a primeira avaliação acontecida pelos organizadores nacionais, o primeiro filtro.

A escolha da jovem que representará a beleza acreana, provavelmente ocorrera no mês de setembro, mas o local está sendo definido pela organização. Após a reformulação, Meyre Manaus permanece a 15 anos como coordenadora do concurso estadual, vinculado ao maior concurso de beleza: o Miss Brasil Universo.

Manaus antecipou para o ContilNet que breve o concurso terá transmissão de rede nacional. A coordenadora já planeja o evento com grandes parcerias e desfile para convidados seletos, seguindo as recomendações necessárias para evitar aglomerações.

Veja as candidatas acreanas em busca da coroa e título de Miss Universo Acre 2021 (Fotos: Divulgação/redes sociais):