Motos colidem na BR-364 e três pessoas são levadas em estado grave ao PS de Rio Branco

Agnaldo de Freitas dos Santos, de 39 anos, Lino Rodrigues de Lima, de 78 anos, e Reginaldo Nascimento da Silva, 50 anos, acabaram ferido após uma colisão frontal entre as duas motocicletas, no final da tarde desta segunda-feira (6), no km 52 da BR-364, no município do Bujari, no interior do Acre.

Segundo informações de uma testemunha, as duas motocicletas trafegavam em sentido contrário, quando colidiram de frente. Ainda segundo as informações de populares, um dos pilotos estava em alta velocidade e outro tentou desviar de um buraco, pois os militares do Batalhão de Engenharia e Construção (7° BEC) estão realizando uma operação tapa buraco na rodovia.

No impacto, os motociclistas foram arremessados contra o asfalto e bateram as cabeças ficando desacordados e outros lúcidos, mas muito machucados.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou duas ambulâncias para o local, sendo uma básica e uma avançadas. Após um trabalho muito rápido e intenso, as três vítimas foram estabilizadas e encaminhadas ao pronto-socorro de Rio Branco, sendo duas em estado de saúde estável e outra grave, sendo que foi necessário uma atenção especial para Reginaldo, pois o mesmo acabou quebrando a perna e teve trauma de face.

Policiais rodoviários federais também estiveram no local do acidente e isolaram a área para o trabalho da perícia. Após os trabalhos da perícia, as motocicletas foram removidas por um guincho.