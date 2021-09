Movimento que pede impeachment de Bolsonaro faz novo ato contra presidente no AC

O movimento ‘Fora Bolsonaro’ no Acre, encabeçado pelo Fórum sindical, popular e da juventude do Acre estarão novamente nas ruas no próximo sábado, dia 2 de outubro.

O ato público que acontecerá a partir das 16h no calçadão da Gameleira. Os organizadores dizem que o ato é uma “luta em favor da vida, da democracia, da renda e do Brasil e contra a fome”.

“Temos o desafio de fortalecer a capacidade de convocação e mobilização da Campanha, ao mesmo tempo em que incorporamos novos setores à nossa luta. Nos manifestamos contra um governo autoritário, golpista e criminoso! Queremos FORA BOLSONARO E IMPEACHMENT JÁ! Vamos às ruas em defesa da VIDA, da DEMOCRACIA, dos DIREITOS DO POVO e da SOBERANIA. O povo brasileiro não suporta mais o DESEMPREGO, a volta da FOME, a alta no CUSTO DE VIDA e a INFLAÇÃO nas alturas”, diz o convite do grupo.

O movimento pede ainda que além do presidente Jair Bolsonaro, o vice Hamilton Mourão e o ministro da Economia Paulo Guedes sejam retirados de seus postos. Ser colocam pela rejeição completa à PEC 32 e às privatizações e ao PL 1595/2019 e declaram apoio à luta dos povos indígenas