Mulher pergunta para padre se ele é ‘bom de cama’ no ‘Encontro’

O padre Patrick, conhecido por dar respostas sinceras para seus seguidores, recebeu uma pergunta inesperada durante o “Encontro com Fátima Bernardes”, da TV Globo, nesta sexta-feira (3).

“Quero saber se namorar com dois é pecado e pensar em um, dois ou três também?”, perguntou Luzia, que participou da plateia virtual em Alagoas.

Em seguida, o padre brincou e pediu a telespectadora em casamento. “Estava te vendo antes do programa começar, vi que você queria tirar minha batina. Vamos casar nós dois, tô de férias, vou passar em Alagoas e te trago pro Pará. Topa?”, disse Patrick.

Luzia então provocou o padre: “Bem que queria, vai ser uma lua de mel 100%, adoro, no jeito que tô na seca com 79 anos. Se você for bom de cama, estamos prontos”, disse a telespectadora. A fala gerou risada da plateia virtual e de Gaby Amarantos, que participou do programa.