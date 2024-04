Governo do Acre, por meio do Programa REM Acre – Fase II, lança edital para fortalecer gestão ambiental e territorial indígena

Visando ao fortalecimento e valorização das terras indígenas do Acre, o governo do Estado, por meio do Programa REM Acre – Fase II e a Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas (Sepi), lançou na última sexta-feira, 19, a linha temática Planos de Gestão Territorial e Ambiental Indígena (PGTIs) do edital Boas Ideias Geram Impacto. O lançamento foi realizado no Teatro Hélio Melo, em Rio Branco, durante comemoração ao Dia dos Povos Indígenas.

No total são destinados mais de R$1,2 milhões para projetos que contribuam com a conservação e uso sustentável das florestas e a implementação de ações de gestão ambiental e proteção territorial nas terras indígenas.

O edital de fomento Boas Ideias Geram Impacto é um importante instrumento para que as organizações coletivas (cooperativas, ONGs e associações, entre outras), tenham acesso direto aos recursos do Programa REM Acre – Fase II, ampliando o apoio aos grandes guardiões da floresta, como os povos indígenas.

Para encontrar mais informações, o edital, documentações obrigatórias e modelos de plano de trabalho, basta acessar o link: https://programarem.ac.gov.br/subvencao/.

O Programa REM é fruto de cooperação financeira entre os governos do Acre, da Alemanha e Reino Unido, por meio do Ministério Federal de Cooperação e Desenvolvimento Econômico da Alemanha (BMZ) e Departamento de Segurança Energética e Net Zero do Reino Unido (DESNZ), por meio do banco de financiamento alemão KfW, para implementação de projetos voltados à conservação das florestas que, por meio de diversos órgãos, beneficiam milhares de produtores rurais, ribeirinhos, extrativistas e indígenas.