Mulher que teve pescoço cortado por açougueiro na frente dos filhos desabafa: ‘Não imaginava que teria coragem’

A vítima, que está internada no Hospital João Paulo II desde 2 de setembro, contou que o suspeito não é pai dos seus dois filhos e o mesmo sempre lhe agrediu.

“Foi meu marido por 2 anos e nesses 2 anos ele já vinha me agredindo”, afirma.

Em entrevista ao G1 , a mulher ainda disse que havia terminado com o açougueiro cerca de duas semana antes do ataque.

“Eu havia me separado dele tinha apenas duas semanas, mas ele nunca aceitou o fim do relacionamento. Sempre que tentava terminar, ele me ameaçava”, relembra.

Ainda segundo a mulher, durante os dois anos convivendo com o homem o relacionamento se tornou abusivo. Ela só conseguiu se “desvencilhar” quando fugiu da casa onde morava com o açougueiro.