No dia da Amazônia, mil mudas de plantas serão entregues para moradores de Sena Madureira 

Uma parceria sacramentada entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Sena Madureira possibilitará a distribuição de mil mudas de plantas neste domingo, 5 de setembro, comemorado o Dia da Amazônia.

De acordo com Juza Bispo, secretário municipal de meio ambiente de Sena, a entrega ocorrerá a partir das 16 horas no Palco oficial. “Conseguimos essas mudas de plantas no Viveiro da floresta, em Rio Branco, numa parceria com o Governo. Essa data (Dia da Amazônia) é muito importante e não pode passar em branco. A entrega das mudas frutíferas será totalmente gratuita”, comentou.

A ação conta com o apoio também da Secretaria Municipal de Produção.

Serão entregues mudas das seguintes plantas: Açaí de touceira, araçá-boi, bacaba e abacaxi.