No Dia da Independência, Rio Branco fica ‘verde e amarela’: cobertura completa

Por todo o país, brasileiros colocaram adereços com cores da bandeira nacional, e foram às ruas, apoiar o presidente Jair Bolsonaro e protestando contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e pedindo voto impresso auditável.

No Acre, não foi diferente. Centenas de rio branquenses foram às ruas para uma ato que movimentou a Capital. “Dia do povo se manifestar pacificamente pelo respeito à democracia, ao equilíbrio institucional e à defesa do presidente Bolsonaro, que está mudando o país”, celebra Márcia Bittar, pré-candidata ao Senado e uma das principais articuladoras do presidente no Acre.

“Nossa pauta, neste Dia da Independência, não é protestar. É reivindicar, exigindo o Direito Constitucional de Liberdade. Solicitamos o saneamento do Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional, Câmara Federal, dentre outras instituições nocivas para a sociedade – e prisão aos transgressores”, disse o Coletivo B38, em manifestação, durante o evento.

Protestos contra Bolsonaro tiveram baixa adesão

Às margens do Rio Acre, no Calçadão da Gameleira, dezenas de acreanos se uniram em um movimento contra o presidente Jair Bolsonaro, nesta quarta-feira (7), data em que se comemora a Independência do Brasil.

Os manifestantes foram para as ruas da região central com cartazes, tambores e bandeiras.

