Presença de Márcia Bittar provoca ‘buzinaço’ em ato pró-Bolsonaro; vídeo

O ato em favor do presidente Jair Bolsonaro segue movimentando as ruas da Capital. Desta vez, novas imagens registradas dão conta da chegada da pré-candidata ao Senado, Márcia Bittar, no evento.

As imagens mostram Márcia na carroceria de um veículo, acenando para participantes do ato.

VÍDEO: CONTILNET

Ao cruzarem com a pré-candidata, motoristas acenam, buzinam e retribuem o cumprimento.

