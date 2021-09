Pastor é obrigado a se casar com cadáver após sua noiva morrer fazendo aborto

O pastor nigeriano Success Emeka Sunday foi obrigado a se casar com o cadáver de sua noiva após a mulher morrer enquanto realizava um aborto forçado pelo reverendo.

O reverendo, que é fundador do Life Transformation Praying Ministry, em Akwakuma, na Nigéria, é acusado de ter drogado a sua noiva, identificada como Chioma Okoye, de 32 anos, em um plano para interromper a gestação da vítima.

Segundo o site Within Nigeria, os familiares de Chioma obrigaram Emeka a se casar com o cadáver após terem acesso ao resultado da autópsia e da investigação.

Em 2020,Okoye e Sunday viraram noivos. Contudo, durante a preparação dos planos do casamento, a mulher engravidou do reverendo, que rejeitou a criança sob o argumento de que a igreja desaprova bebês nascidos antes do matrimônio e de que a gestação afetaria sua reputação.