‘Porque seu pai não gosta de ser chamado de Didi?’: Lívian Aragão responde pergunta que muitos queriam saber

Com quase dois milhões de seguidores no Instagram, Lívian Aragão costuma abrir caixas de perguntas nos stories da rede social para manter um contato mais próximo com os fãs.

Sem medo de se expor, a filha de Renato Aragão responde as mais variadas perguntas, e muitas delas sobre o pai. Recentemente, a atriz falou sobre o apelido de Didi que o pai carrega e abriu o jogo ao contar como o artista se sente ao ser chamado pelo nome de seu famoso personagem.