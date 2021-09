Sena Madureira em luto: Morre, aos 46 anos, o lendário boxeador anão ‘Nó de Pau’

Faleceu na tarde deste domingo (5), em Sena Madureira, o boxeador José Carlos Silva do Nascimento, 46 anos de idade, conhecido popularmente como “Nó de pau”.

Bastante conhecido na região do Iaco, o boxeador protagonizou a memorável luta dos anões com Jair Moreira, o pantera branca e sucuri do Macauã.

De acordo com informações preliminares vindas do município, ao dar entrada no Hospital João Câncio Fernandes, José Carlos já encontrava-se sem vida. A causa da morte ainda não foi confirmada, mas a hipótese mais provável é que tenha sido problema cardíaco.

O corpo encontrava-se em funerária até o fim da tarde deste domingo (5), para os procedimentos devidos. O velório deve acontecer na segunda-feira (6).