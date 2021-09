Temporal em Rio Branco, licitação para ponte sobre o Iaco e mais destaques desta sexta no ContilNet

Cobertura do Supermercado Pague Pouco desaba durante temporal em Rio Branco; veja o vídeo

Uma parte da cobertura do estacionamento do Supermercado Pague Pouco, em Rio Branco, localizado na Avenida Getúlio Vargas, desabou com o forte temporal, na tarde desta sexta-feira (24). Saiba mais sobre o assunto.

Um dia antes do aniversário de Sena, Gladson abre licitação para construção de ponte sobre o Rio Iaco

Saiu na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (24) um aviso de licitação para construção da ponte sobre o Rio Iaco em Sena Madureira. Veja mais.

“Vamos apagar a última chama da esquerda no Acre”, diz presidente regional do PSL em inauguração da sede do Republicanos

Nesta sexta-feira (24), o evento que marca a inauguração da nova sede do Republicanos no Acre contou com a presença de diversas lideranças e surpreendeu com a aliança de vários partidos para as Eleições 2022: Partido Social Cristão (PSC), do Partido Social Liberal (PSL), Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e Solidariedade contaram com representantes no evento e podem decidir, juntos, nomes para a próxima campanha. Leia na íntegra.

Audiência Pública apresenta projeto do Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal do Acre

A vereadora e vice-presidente do parlamento municipal, Michelle Melo (PDT), presidiu a Audiência Pública desta sexta-feira, 24, que teve como tema o projeto do Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal do Acre (UFAC). Veja mais sobre o assunto.

Seguindo os passos de Bittar, Duarte diz que pode sair do MDB e já tem partido em mente

Em entrevista exclusiva ao ContilNet, nesta sexta-feira (24), o deputado Roberto Duarte mostrou que está quase decidido a sair do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) – sua sigla atual. Essa informação já havia sido divulgada em uma entrevista que o político deu ao site. Leia na íntegra.