“Vamos apagar a última chama da esquerda no Acre”, diz presidente regional do PSL em inauguração da sede do Republicanos

Nesta sexta-feira (24), o evento que marca a inauguração da nova sede do Republicanos no Acre contou com a presença de diversas lideranças e surpreendeu com a aliança de vários partidos para as Eleições 2022: Partido Social Cristão (PSC), do Partido Social Liberal (PSL), Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e Solidariedade contaram com representantes no evento e podem decidir, juntos, nomes para a próxima campanha.

O ato foi marcado por falas dos representantes desses partidos, que manifestaram apoio à família Bittar e às agremiações, bem como realizaram discursos contra a esquerda. A inauguração também contou com a presença do senador Márcio Bittar, da pré-candidata ao Senado Márcia Bittar e do filho e presidente do Republicanos, João Paulo Bittar, que pretendem se lançar nas eleições de 2022.

O representante local do PSC, Robson Aguiar, falou que fica muito feliz em ver a política acreana se remodelando em prol do desenvolvimento do estado. “O PSC está junto por mudanças, que homens e mulheres de Deus assumam os postos políticos no estado”, disse.

Durante a fala do presidente do PSL, Pedro Valério, ele afirmou que a esquerda atrasou o Acre com a política da Florestania e que fica feliz em ter a oportunidade de trabalhar para derrotar o Partido dos Trabalhadores (PT) no estado.

“Márcia, você tem essa missão de tirar esse homem (Jorge Viana) da política do Acre pelo mal que ele fez ao estado com a política da Florestania […] vamos apagar a última chama da esquerda do estado do Acre”, falou, complementando que vai lutar, em conjunto com aliados, para que a esquerda não ganhe nenhuma cadeira na Câmara Federal.