Seguindo os passos de Bittar, Duarte diz que pode sair do MDB e já tem partido em mente

Em entrevista exclusiva ao ContilNet, nesta sexta-feira (24), o deputado Roberto Duarte mostrou que está quase decidido a sair do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) – sua sigla atual. Essa informação já havia sido divulgada em uma entrevista que o político deu ao site.

A novidade é que, com o nome à disposição da população para concorrer uma vaga na Câmara Federal nas eleições de 2022, o parlamentar disse que existe uma grande chance de ingressar no Republicanos – partido liderado no Estado pelo filho do senador Marcio Bittar, o jovem João Paulo Bittar.

Duarte fez essa declaração durante o evento de inauguração da nova sede do Republicanos e filiação de novas lideranças.

“Vamos conversar ainda, mas é muito possível que eu entre para o Republicano pela recepção que tive e pelos princípios que defendo. Não vi até hoje o partido trabalhar na construção de uma chapa para deputado federal. Se não existe espaço pra minha candidatura, preciso procurar outro”, explicou.

Quem já tomou a decisão de largar o MDB foi o senador Marcio Bittar, que é amigo pessoal de Duarte e um dos políticos mais admirados pelo deputado estadual. Marcio comunicou sua saída nesta quinta-feira (23) ao emedebista Flaviano Melo, presidente estadual da sigla.

Roberto foi questionado ainda se teria alguma possibilidade de ele entrar para o mesmo partido que será escolhido por Bittar, futuramente.

“Penso que não. É mais provável que eu vá para o Republicanos”, finalizou.