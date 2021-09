Thiago Lopes, ex-marido de Andressa Urach, rebate a modelo e diz que ela tem transtorno: “Está transformada”

Thiago Lopes, ex-marido de Andressa Urach, resolveu se manifestar após a modelo expor uma conversa entre ele e ela. Dessa forma, em seu perfil oficial, o pai do filho que a modelo espera rebateu as acusações feitas pela Miss Bumbum.

Urach acusou Thiago de permanecer ainda em casa mesmo após pedir a separação. Além disso, afirmou que ele a traiu e que por isso entrou com o divórcio. “Sobre as conversas no Whatsapp: Sequer estou em casa. A Andressa está transtornada. Nunca a trai. Deus tenha misericórdia da mãe do meu filho”, disse ele.

Desse modo, na sequência, ele acusou Andressa Urach de ter problemas psicológicos. “Pelo que percebo, três motivos levaram a Andressa a ficar assim: espiritual, transtorno crônico de personalidade (boderline) e gestação”, garantiu Thiago Lopes. No entanto, diferentemente da ex, o rapaz não mostrou nenhuma conversa.

Andressa Urach publica conversa com ex-marido Thiago Lopes em rede social

Por isso, vale lembrar, a modelo fez questão de expor, nessa quarta-feira, 29 de setembro, uma conversa polêmica com Thiago”Você não tinha ido para um hotel? Em arroio do meio é barato. E você tem dinheiro! Você me ofende e acha que devo aceitar isso?”, disse Andressa para o ex. Dessa forma, o rapaz afirma que não sairá de casa. “Vou sair só quando levar minha mudança. Enquanto isso não saio de casa”, disparou.

Andressa Urach demonstrou irritação com toda a situação. Sendo assim, a modelo acabou demonstrando que Thiago foi quem quis separar. “Eu? Quem se separou foi você, me deixou grávida, me traiu. E ainda me humilhou falando que ia me ajudar com um pouco de dinheiro. Sabendo que eu não tinha como me sustentar”, disparou ela.