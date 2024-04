Mulher é presa após causar acidente sob efeito de álcool na BR-364

Uma mulher embriagada foi presa pela Polícia Rodoviária Federal, próximo à entrada do bairro Ulisses Guimarães, após se envolver em um acidente de trânsito. O caso aconteceu durante o último fim de semana.

De acordo com as informações, a PRF foi acionada para atender uma ocorrência de atendimento de acidente de trânsito, do tipo colisão lateral, envolvendo duas motocicletas.

Os condutores foram convidados a realizarem o teste do bafômetro, tendo uma das motoristas apresentado o resultado 1,08 mg/L. Diante do flagrante de embriaguez ao volante e lesão corporal, a mulher foi conduzida até a Central de Flagrantes.

Segundo a PRF, um dos veículos envolvidos se encontrava sem permissão de rodagem e o outro, com licenciamento atrasado.