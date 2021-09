Traição e ameaças: cantora gospel conhece o inferno após separação

A relação entre os dois ficou inviável. O divórcio aconteceu em 2019, foi litigioso e o filho único do casal ficou sob a guarda da mãe. Segundo ela, o pai não paga pensão: “Quando eu larguei dele, ele me deixou com R$ 11 na conta! Eu não tenho nome limpo, não tenho cartão de crédito! Ele acabou com a minha vida financeira e com a minha vida afetiva”.

Amanda procurou a polícia e conseguiu uma medida protetiva contra o ex, baseada na Lei Maria da Penha. Ela relata nunca ter sido agredida, mas diz ter achado melhor buscar amparo legal, diante de inúmeras mensagens ameaçadoras que passou a receber de Gunavingre. “Ele nunca me bateu, mas é uma violência psicológica muito alta! Ele expõe vídeos de brigas nossas na internet, pra mostrar que eu sou descontrolada”, conta a cantora.

A relação entre os dois ficou inviável. O divórcio aconteceu em 2019, foi litigioso e o filho único do casal ficou sob a guarda da mãe. Segundo ela, o pai não paga pensão: “Quando eu larguei dele, ele me deixou com R$ 11 na conta! Eu não tenho nome limpo, não tenho cartão de crédito! Ele acabou com a minha vida financeira e com a minha vida afetiva”.

Amanda procurou a polícia e conseguiu uma medida protetiva contra o ex, baseada na Lei Maria da Penha. Ela relata nunca ter sido agredida, mas diz ter achado melhor buscar amparo legal, diante de inúmeras mensagens ameaçadoras que passou a receber de Gunavingre. “Ele nunca me bateu, mas é uma violência psicológica muito alta! Ele expõe vídeos de brigas nossas na internet, pra mostrar que eu sou descontrolada”, conta a cantora.