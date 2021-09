Friale emite novo alerta para temporais, chuvas fortes e anuncia: “Friozinho à vista!”

Em um novo boletim, divulgado nesta quarta-feira (29) o pesquisador Davi Friale deu aos acreanos uma notícia boa e uma ruim.

A boa é que uma nova onda de frio polar deverá ser sentida no Acre nos próximos dias. E a ruim é que o estado pode sofrer, novamente, com as fortes ventanias.

“As condições atmosféricas estão altamente favoráveis à ocorrência de temporais, com chuvas fortes, raios, ventanias e queda eventual de granizo, nesta quarta-feira (29), a partir da tarde, no Acre, Rondônia, Amazonas, Mato Grosso (noroeste), Bolívia (centro e norte) e Peru (região de selva)”, alerta o pesquisador.

De acordo com Friale, que emite seus boletins através de seu site, O Tempo Aqui, no vale do Juruá, o tempo fica mais severo, “com possibilidade de fortes ventanias, em Cruzeiro do Sul e cidades próximas, já nas primeiras horas da tarde desta quarta-feira”.

“A alta probabilidade de temporais vai continuar diariamente, pelo menos até o próximo dia 4 de outubro, principalmente na parte da tarde ou nas primeiras horas da noite”, detalha.

Transtornos

Por conta dos últimos temporais, Friale diz que a população deve ficar alerta. “Tendo em vista o mau tempo que se aproxima, alertamos para a possibilidade de sérios transtornos à população, como queda de galhos e árvores, destelhamentos e danos às edificações, além do perigo potencial dos raios”.

Dessa forma, Friale afirma que “é importante que a população fique atenta quando surgirem nuvens carregadas, a fim de evitar maiores prejuízos ou transtornos, procurando abrigos seguros”.

“Friozinho polar à vista!”, anuncia

“Uma alta pressão atmosférica na Antártica desencadeará a formação de uma onda de frio polar, que deverá chegar ao Acre no início da próxima semana, derrubando a temperatura, porém, nesta primeira análise, não o suficiente para provocar o fenômeno da friagem”, diz Friale – à respeito de uma nova onda de frio polar.

Ele afirma que acompanha o deslocamento desta massa de ar, e pode trazer novidades a qualquer momento.