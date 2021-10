Adeus a Silvio Santos! SBT talvez não terá mais o apresentador na sua grade de programação

De acordo com as informações da Assessoria de Silvio Santos, o apresentador não retornará tão cedo ao SBT. Isso porque ele continuará em casa por conta da pandemia do coronavírus e deve ser substituido pela filha, Patrícia Abravanel.

Entretanto, a novidade da substituição de Silvio Santos também foi divulgada pelo Ratinho, durante uma entrevista para a Rádio Massa. Ainda segundo ele, já teve gravação com Patrícia e o programa deve ir ao ar no dia 03 de outubro.

