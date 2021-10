Análise: “mordendo” na marcação, Fluminense neutraliza Flamengo e é cirúrgico nas estocadas para vencer

O Fluminense teve menos a bola que o Flamengo no clássico deste sábado trocou quase quatro vezes menos passes e finalizou menos ao gol. Mas venceu a partida com autoridade, por 3 a 1, em uma atuação na qual neutralizou as forças do adversário, mordeu na marcação e foi cirúrgico ao aproveitar quase todas as chances que criou. Foram três estocadas precisas e uma bola na trave. Um triunfo que uniu time e torcida, que ainda não tinha comemorado vitória e sequer gols desde o retorno do público aos jogos.

Se não foi dominante, o time comandado pelo técnico Marcão teve o mérito de conseguir se adaptar às condições do jogo e também contou com boas atuações individuais no geral, com destaque para John Kennedy, autor de dois gols, e André, mais uma vez dono da frente da defesa. Aproveitando-se de um Flamengo errático, o Tricolor abriu vantagem no placar, levou um gol fortuito no 2º tempo, mas conseguiu resistir à pressão e fazer o terceiro, que decretou a vitória.

