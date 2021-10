Ao lado de Bolsonaro, Mailza confirma disputa à reeleição ao Senado em 2022: “Grande aliada”, diz presidente

A senadora Mailza Gomes (Progressistas) usou suas redes sociais nesta sexta-feira (22) para compartilhar um momento com o presidente Jair Bolsonaro. Em vídeo, o presidente afirma que a senadora é uma grande aliada de seu mandato.

“Grande aliada nossa, dentro do Senado. Quero agradecer e desejar boa sorte em tudo que porventura venha a fazer pelo seu Estado; pois o que vier a fazer pelo Acre, estará fazendo pelo Brasil. Obrigado”, diz Jair Bolsonaro no vídeo.

Veja:

A senadora celebrou o encontro. “Hoje me reuni com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele agradeceu o empenho do nosso mandato, a parceria e lealdade com as pautas do Governo Federal. Quando a gente trabalha juntos, alcançamos resultados maiores. Conte comigo, presidente”, diz.

Pré-candidatura confirmada

Mailza aproveitou a oportunidade para, ao lado do presidente Jair Bolsonaro, oficializar que será candidata à reeleição ao Senado. “Também oficializei minha candidatura à reeleição para o Senado junto ao presidente e reforcei o pedido para ele integrar o Progressistas. Já temos o ministro Ciro, nosso grande parceiro e o Acre tem muito a ganhar com essa parceria”, afirma a senadora.

E termina convidando o presidente a estar no Progressistas, sigla comandada por ela no Acre. “Nossa sigla está de braços abertos e será uma honra tê-lo no nosso partido, presidente Bolsonaro”, finaliza.