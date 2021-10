Após ligar para amigos em ‘tom de despedida’, Nego do Borel desaparece e mãe do cantor registra B.O

Expulso de A Fazenda 2021 e investigado pela Polícia Civil de São Paulo por suposta prática de estupro de vulnerável, Nego do Borel está desaparecido. Nesta segunda-feira (4), Roseli Viana, mãe do cantor, procurou uma delegacia no Rio de Janeiro para registrar um boletim de ocorrência sobre o sumiço do filho.

A informação do desaparecimento foi divulgada pela jornalista Fabia Oliveira, de O Dia, e confirmada pelo Notícias da TV com a assessoria do cantor.

Segundo a colunista, o desaparecimento do cantor ocorreu por volta do meio-dia. Roseli foi avisada por amigos de Borel que ele estava depressivo e que havia ligado para algumas pessoas em tom de despedida.

Quando Roseli chegou à casa do ex-peão, suspeitou do comportamento do artista, que falava palavras sem sentido. Em seguida, ele pegou as chaves do carro e saiu, mesmo com os pedidos da mãe para que permanecesse em casa.

No relato obtido pela jornalista, Roseli informou aos policiais que tentou entrar em contato com o filho ao longo do dia, mas que não obteve êxito. Além disso, a matriarca encontrou uma mensagem de Nego do Borel na qual estava escrito: “A Fazenda vai me pagar porque fez a minha mãe chorar”.

Em 28 de setembro, Roseli relatou a sua preocupação com o filho em entrevista ao programa A Tarde É Sua, da RedeTV!. “Já tinha falado que estava com medo de ele querer tirar a própria vida, cair em depressão. É o que está acontecendo, ele não está bem, está triste”, afirmou a mãe do artista na ocasião.