Auxiliar de serviços gerais, gerente administrativo e mais: confira as vagas disponíveis para Rio Branco nesta sexta

O ContilNet separou nesta sexta-feira (08), cinco vagas disponibilizadas em sites de emprego e no LinkedIn para diversas áreas e em diversas empresas e organizações em Rio Branco. As oportunidades são para instrutor de inglês, designer freelancer, auxiliar de serviços gerais, gerente administrativo e estágio administrativo e comercial.

Para se inscrever nas vagas disponibilizadas no LinkedIn, o candidato precisa ter uma conta no site. O cadastro, por sua vez, pode ser feito através do link www.linkedin.com.br. Depois de feita a atualização da conta, basta colocar Rio Branco – AC na barra de localização, selecionar a vaga pretendida e clicar em “candidatar-se”. Já com relação às outras, basta clicar no link que estão abaixo das descrições.

Confira as especificidades descritas para cada atribuição, conforme consta nos sites:

– Instrutor de inglês: Lecionar aulas de inglês à distância, manter contatos com os alunos, apresentar relatório semanal de aulas. É necessário ter fluência no idioma inglês, disponibilidade para trabalhar de segunda a quinta, disponibilidade de horários durante à noite, internet com boa velocidade e possibilidade de trabalhar de casa.

– Designer freelancer: 2 pessoas pra fazer um projeto para ONGs, no período de 18 a 29 de outubro, interessados devem enviar currículo e portfólio para o e-mail [email protected] A vaga é para pessoas de grupos minoritários étnico-raciais, comunidade LGBTQIA+ ou pessoas com deficiências que realizem freelas de diagramação em design editorial.

– Auxiliar de serviços gerais na “LIQ Acre”: Executar serviços de limpeza geral de banheiros, salas, escritórios, móveis, equipamentos, elevadores, vidros, corredores, paredes, áreas de lanche, operações, portarias, área externa, escadas e carpetes, zelar pela organização dos ambientes, fazer manuseio de equipamentos e produtos necessários para execução da rotina de limpeza e executar outras tarefas que se incluam, por similaridade, no mesmo campo de atuação.

Link: https://liq.pandape.com.br/Detail/111147?ov=5&xtor=AL-366332663&source=Indeed

– Gerente Administrativo na “Maxim Order Service”: Análise da indústria e de concorrentes, organização das campanhas publicitárias (incluindo promoções em exteriores), busca de parceiros potenciais, cooperação com as autoridades locais, entre outros. É preciso ter inglês de conversação (Avançado), experiência em desenvolvimento de negócios, marketing e promoção e boa capacidade de negociação, capacidade de chegar a acordos.

– Estágio Administrativo e Comercial na “Comprev”: Fornecer suporte no atendimento, via canais (telefone, WhatsApp, e-mail, redes sociais) ou através de vídeo chamada; atendimento tanto ativo como receptivo e ao público em geral; atividades administrativas, envio e receptação de documentos e propostas, arquivo de documentos, auxiliar no recebimento e análise de processos. Candidatos devem estar cursando Administração, 1º ao 4º período. O estágio é de 5 horas por semana pela parte da tarde.