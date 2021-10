Dia D de vacinação contra Covid-19, Arena da Floresta retoma jogos com público e mais destaques do ContilNet nesta sexta

Fique mais informado com os destaques desta sexta-feira (8), com as matérias em diversas categorias do site.

Histórico: Prefeitura de Rio Branco anuncia Dia D de vacinação contra Covid-19, com 60 pontos de vacinação

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), se prepara para realizar o maior mutirão da cidade, desde que o mundo foi assolado pela pandemia causada pela Covid-19. Veja quais são.

Rio Branco: Semsa convoca beneficiários do Bolsa Família para segunda avaliação em saúde

A Prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), convoca os beneficiários do Programa Bolsa Família para a realização da segunda avaliação de saúde até o prazo de 30 de dezembro de 2021, com risco de suspensão do benefício caso ocorra descumprimento do prazo estabelecido. Saiba mais.

Aumento de queimadas no Acre será discutido na Câmara dos Deputados na próxima semana

A​ pedido do deputado federal acreano Leo de Brito (PT), a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados realiza na próxima quarta-feira (13), em Brasília, uma audiência pública para discutir as queimadas na Amazônia e no Acre. Veja mais.

Após quase dois anos, Arena da Floresta retoma jogos com presença de público em clássico entre Rio Branco e Humaitá

Após quase dois anos sem espectadores em partidas de futebol na Arena da Floresta, o clássico entre Rio Branco e Humaitá poderá receber público na tarde deste sábado (09), às 17h. No entanto, a capacidade máxima estipulada pela Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) é de 20% do total, o que corresponde a cerca de 3,5 mil pessoas. Leia mais.

Gasolina e gás de cozinha sofrem novo aumento, diz comunicado; confira

O próximo final de semana começa com novos aumentos nos preços dos combustíveis, gasolina e gás de cozinha. Os aumentos passam a valer a partir de sábado (9), anunciou a Petrobras em comunicado na tarde desta sexta-feira (8). Saiba mais.