Rio Branco: Semsa convoca beneficiários do Bolsa Família para segunda avaliação em saúde

A Prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), convoca os beneficiários do Programa Bolsa Família para a realização da segunda avaliação de saúde até o prazo de 30 de dezembro de 2021, com risco de suspensão do benefício caso ocorra descumprimento do prazo estabelecido.

De acordo com a diretrizes do Programa Bolsa Família, as famílias beneficiárias com mulheres com idade entre 14 e 44 anos e crianças menores de sete anos de idade deverão ser assistidas por uma equipe de saúde da família, além de acompanhamento de desenvolvimento infantil e imunização de crianças e realização de pré-natal pelas gestantes.

Para realizar esta atualização, os beneficiários devem procurar uma unidade de saúde da sua área, levando o cartão do programa federal, a carteira de vacinação das crianças e o cartão de gestante, se for o caso.