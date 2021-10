Diretor de hospital do Rio relata arrependimento de paciente que morreu de Covid: ‘Ele queria se vacinar, mas família era contra’

No Hospital Ronaldo Gazolla, em Acari, Zona Norte do Rio, 95% dos 208 internados com Covid não se vacinaram. Em entrevista ao RJ2, o diretor da unidade, Roberto Rangel, narrou o arrependimento de um idoso que contou que não se imunizou por pressão familiar. Ele foi internado e acabou morrendo.

“Quando ele entrou ele relatou que ele nao tinha se vacinado ele chorou muito porque ele dizia que ele queria se vacinar, mas a família dele era toda contra e ele não tinha como ir só e ele acabou não se vacinando e ele tinha certeza que ele não iria se salvar”, contou o médico.

“A gente ficou muito sensibilizado com a fala dele e tudo. E infelizmente ele foi piorando muito rapidamente e ele não se salvou mesmo. É um cenário muito triste porque em todas as conversas o sentimento que a gente encontra é o de arrependimento, é o de tristeza por não ter seguido o que era indicado que era ter tomado as duas doses da vacina”, acrescentou.

Leia a matéria completa em G1, clique AQUI!