Duarte ressalta importância da construção da estrada para Pucallpa como alternativa para gerar emprego e renda

O deputado estadual Roberto Duarte (MDB) em Audiência Pública neste sábado, 02, salientou a importância da Interligação entre Cruzeiro do Sul/Pucallpa, por meio da BR 364, no Teatro Náuas, em Cruzeiro do Sul (AC).

Além de viabilizar mais uma ligação terrestre entre os dois países, a estrada garante novas relações comerciais e fomenta o desenvolvimento regional, gerando mais oportunidades de negócios, emprego e renda na região.

“É de suma importância ter uma exploração racional, ou seja, é melhor tramitarem leis, ter autorização do ICMBIO, como está sendo, do que começarem a explorar a área sem um bom planejamento de execução, que cumularia em danos. Precisamos entender que é de suma importância uma proposta econômica viável, que incentive nossa economia”, destacou Duarte

Em outro trecho, o senador Márcio Bittar (MDB), relator do Orçamento da União de 2021, afirmou que tem se empenhado para garantir os recursos a serem usados na construção da rodovia binacional.

“Em Lima, no Peru, ouvi: vocês têm escala (tamanho), mas não tem portos. Todos os países do mundo só prosperam porque usam suas potencialidades e não há saída, se não usássemos as nossas”, encerrou Bittar.