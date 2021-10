Edvaldo apresenta proposta que institui Comenda de Cultura Sérgio Taboada no Acre

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) apresentou na Assembleia Legislativa do Acre nesta quarta-feira (20), um projeto de resolução que institui a Comenda de Cultura Sérgio Taboada.

Edvaldo pediu celeridade na apreciação da matéria para que este ano, em dezembro, seja entregue a Comenda.

“Uma forma também de resgatar a memória de um parlamentar que teve uma presença marcante na história do Parlamento acreano, que faleceu recentemente, mas que tem na sua trajetória parlamentar a marca do incentivo à Cultura. A propositura de um projeto de resolução é no intuito de institui a Comenda de Cultura Sérgio Taboada”, disse Edvaldo Magalhães.

A Comenda de Cultura Sérgio Taboada será conferida anualmente a 5 fazedores de cultura, cantores, artistas, personalidades, grupos organizações pela presidência da Assembleia Legislativa do Acre e pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto (CECD).

Homenageado

Sérgio Taboada foi deputado, pelo PCdoB, em mandatos consecutivos entre 1991 a 1999. O ex-parlamentar faleceu em março deste ano, vítima de um infarto, em São Paulo.