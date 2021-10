Em Tarauacá, Jenilson Leite visita ribeirinhos e participa do Novenário de São Francisco

Após uma longa agenda no município de Cruzeiro do Sul, o pré-candidato ao Governo do Acre, deputado Jenilson Leite (PSB) chegou a sua cidade natal, Tarauacá, para participar do Novenário de São Francisco, que se encerra na segunda-feira (4).

Acompanhado pelo ex-vereador Antônio Araújo (Príncipe), ex-vice-prefeito Batista, presidente do sindicato rural Eudes, vice-presidente do sindicato rural Sandro Falcão e pelo Hilton Gomes (Queche), estivemos visitando os ribeirinhos que estão na cidade para participarem do novenário.

“São ribeirinhos do alto e baixo Rio Tarauacá e Muru, que todos os anos vem participar dessa celebração ao Santo. São pessoas cheias de fé que descem e sobem os rios para rezar por alguma causa”, destacou Jenilson.

Na visita, o deputado ouviu os ribeirinhos, conversou com a população e reencontrou amigos. “O intuito da nossa visita foi ouvir todos e levar um pouco de esperança, pois são tempos difíceis e neste momento nós precisamos estar unidos para juntos possamos alcançar dias melhores para o nosso Acre”, disse.

Apesar do padroeiro da cidade ser São José, o Novenário de São Francisco de Assis é a maior festividade religiosa de Tarauacá e reúne centenas de fiéis das mais distantes comunidades e aldeias, fomentando a cultura e economia.

“São Francisco nasceu na Itália, onde, mesmo vindo de família rica, se entregou totalmente ao serviço do Evangelho, deixando de lado todo e qualquer bem material ou riquezas. O Santo é modelo de inspiração para todos”, finalizou o deputado.