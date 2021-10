Geraldo Luís assume namoro? Após dizer quem é o amor da sua vida, apresentador espanta público

Geraldo Luís chama a atenção do público por conta do seu carimas e talento na TV. Mas, além disso, suas atitudes fora também são louváveis. Ele sempre procura ajudar as pessoas e incentiva outras a fazerem o mesmo.

Além disso, o apresentador também chama a atenção por conta da sua vida amorosa. Discreto quando o assunto é vida pessoal, Geraldo Luís não aparece com um novo amor há anos. Mas, ele não parece se importar com isso e vive bem. Aliás, ele expõe que seu amor é dado ao seu único filho, o DJ Jonh Sakra.

Nas redes sociais, ele expõe sua bela parceria com o filho e prova que está muito bem. Os dois estão juntos nos mais importantes momentos, sejam eles difíceis ou felizes. Em postagem no Instagram, ele citou a importância do filho para ele na época que lutou bravamente contra a covid na UTI.

Mas, Geraldo Luís, até uns anos atrás, teve um envolvimento com uma famosa atriz da TV Globo. Franciely Freduzeski já esteve em A Fazenda e fez algumas novelas na rede dos Marinhos. Sendo assim, o relacionamento dos pombinhos foi muito tumultuado. Após alguns meses, eles resolveram acabar com tudo e dessa maneira, Geraldo Luís ficou mais uma vez solteiro.

GERALDO LUÍS TEVE CASO COM ASSISTITENDE DE PROGRAMA DA RECORD

Contudo, alguns meses depois, ele ainda teve um caso com uma das assistentes de palco do extinto Domingo Show; Após esse relacionamento, ele deu um tempo de fato. Com isso, ele expôs que o único caso amoroso que tem é o de pai e filho, com Jonh Sakra, seu herdeiro e filho único.