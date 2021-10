Gladson comemora possível filiação de Bolsonaro a seu partido: “Ele sempre foi progressista”

A possível ida do presidente Jair Bolsonaro para o Progressistas é vista com bons olhos pelo governador Gladson Cameli, que faz parte da sigla no Acre.

A informação foi divulgada nesta quarta-feira (13) pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, que é o presidente nacional do partido. Nogueira disse que há 90% de chance de a filiação acontecer nos próximos dias.

SAIBA MAIS: Ciro Nogueira diz que há 90% de chances de Bolsonaro ir para o Progressistas, partido de Gladson Cameli

“Bolsonaro sempre foi progressista. A vinda dele para a sigla mostra o quanto nosso partido é grande”, disse o governador do Acre.

Gladson afirma que está de braços abertos para acolher o presidente. “Estou de braços abertos, assim como toda a direção do partido, para acolhê-lo. Ter o presidente do país do nosso lado é muito importante”, continuou.

Bolsonaro está sem partido desde novembro de 2019, quando anunciou sua saída do PSL – por desentendimentos com o presidente da sigla, Luciano Bivar – e a intenção de criar um novo grupo político. Desde lá, o presidente da república não se filiou a outro movimento e também não trabalhou para a criação do seu partido.