Iaco: Polícia prende em flagrante homem que ameaçava esposa e populares de morte

A Polícia Militar, por meio do 8° BPM, CPI realizou a apreensão de uma arma de fogo tipo espingarda cal. 36, munições, bem como, a prisão em flagrante do infrator que ameaçava esposa e outros populares na área rural de Sena Madureira.

Na ocasião, os militares foram acionados via 190, sendo informado que no KM 16 da BR-364, sentido Sena Madureira a Manoel Urbano, exatamente no Ramal Santa Inês um indivíduo ameaçava de morte a esposa e populares e que ele ainda estaria em porte de uma arma de fogo.

Ato contínuo, os militares foram ao local e lograram êxito na apreensão da arma de fogo, munições e, ainda, restos mortais de animais silvestres.

Por esse fato, foi dado voz de prisão ao autor, sendo este imediatamente levado à delegacia de Sena Madureira para os procedimentos cabíveis.

Fotos: Assessoria