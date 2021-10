Jenilson Leite visita Cooperacre: “Fortelecer cooperativas e associações no Acre é necessário e urgente”

O deputado estadual e pré-candidato ao Governo do Acre em 2022, Jenilson Leite (PSB), visitou a Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Acre (Cooperacre) nesta segunda-feira (11), há 20 anos a cooperativa fortalece os trabalhadores extrativistas e fortalece a economia do estado.

Jenilson, que estava acompanhado de lideranças do partido, foi recebido pelo superintendente da Cooperacre, Manoel Monteiro, e presidente da Associação Rural Libertadora Antônio Mendes.

“A cooperativa tem como carro-chefe a castanha, também trabalha com a borracha, polpa de frutas e mecanização para o reflorestamento, sendo uma das poucas empresas que defendem o desenvolvimento sustentável aliado à preservação da diversidade natural e cultural da Amazônia. Estando presente em 14 municípios e contando com mais de 2.400 cooperados, exportando seus produtos para o Brasil e vários países. Apenas de Tarauacá a Cooperacre espera receber 100 mil quilos de borracha e ontem foram enviados para os Estado Unidos 5 contêineres de castanha beneficiada”, destacou o parlamentar.

“O fortalecimento das cooperativas e associações no Acre é necessário e urgente, pois assim podemos beneficiar muitas famílias a terem renda e dignidade em suas localidades. E assim alavancar o desenvolvimento econômico do nosso estado”, finalizou.