Jogo do Palmeiras x Sport hoje ao vivo: onde assistir e horário

Palmeiras e Sport se enfrentam nesta segunda-feira, 25, a partir das 21h30, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O confronto ocorre no Allianz Parque, mas com transmissão na tv fechada. Saiba então onde assistir jogo do Palmeiras e Sport hoje ao vivo.

Onde assistir jogo do Palmeiras e Sport hoje ao vivo?

O jogo do Palmeiras e Sport hoje ocorre a partir das 21h30 e não terá transmissão ao vivo da TV aberta. No entanto o torcedor também poderá assistir a partida pelo Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A 2021.

