Jovem sofre fratura na perna e quase perde o pé em acidente em Sena Madureira

Residente no bairro Bom Sucesso, em Sena Madureira, o jovem Amós Silva teve a perna direita fraturada em um acidente de trânsito ocorrido no último sábado (9). Além disso, ficou com outras escoriações pelo corpo.

Segundo consta, ele pilotava uma motocicleta quando teria colidido com um carro na região da Rua Bolevard Cafezal, próximo a entrada para a ponte da Bom Sucesso. Socorrido por moradores, Amós foi encaminhado inicialmente para o Hospital João Câncio Fernandes, onde recebeu os primeiros atendimentos e foi transferido logo em seguida para Rio Branco, onde se encontra internado em fase de recuperação.

Em sua página, no Facebook, ele escreveu: “Obrigado Deus por mais esse livramento” e disse que por pouco não perdeu o pé: “O médico me falou que eu corria o risco de perder o pé porque tive fratura também no calcanhar, aí comecei a chorar. Mas, graças a Deus a cirurgia foi bem sucedida e não perdi o pé”, destacou o jovem.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas.