Lucas Lucco admite que usou anabolizantes: “Enchia de bomba”

O cantor Lucas Lucco revelou em uma entrevista ao podcast Podpah, que quando era mais jovem, fez uso de anabolizantes e que só parou de usar quando entrou para a indústria musical.

“ Antes da carreira (musical), eu enchia o c# de bomba. Moleque, né?”, iniciou Lucas Lucco. “ Morava fora já, com 16 anos eu saí de casa. Bomba, treino, musculação… Aí, quando eu comecei a carreira, de fato, shows para caramba, 30 num mês, as bombas começaram a dar um negócio na minha cabeça. Porque mexe com emocional. Aí, minha mãe e meu pai chamaram o Muzy (Paulo, que é médico) “ , disse o cantor de 30 anos ao podcast reproduzido pelo jornal Extra.

Lucas Lucco também disse sobre um diálogo em família que culminou em seu tratamento para não usar mais os anabolizantes: “ Fizemos uma reunião lá em um hotel que eu estava, sentou meu pai, minha mãe e o Muzy, e foi como se meus pais tivessem entregado (para o médico): ‘Toma que o filho é seu, você precisa regular esses trens, o moleque está muito nervoso’ ” , comentou.

Desde então, o cantor tem acompanhamento médico que segue até nos dias de hoje.