Luisa Mell faz cirurgia, assina divórcio e decreta que está solteira

Desde que se separou do empresário Gilberto Zaborowsky, Luísa Mell tem enfrentado alguns desafios na sua nova vida. Dessa forma, a ativista que está em um retiro espiritual com o filho, falou sobre rumores de um suposto romance com Dado Dolabella, neste domingo (31), em entrevista ao NaTelinha.

“Estou curando minhas cicatrizes físicas e emocionais, acabei de fazer uma cirurgia. E além de tudo, cuidando do meu filho sozinha! Eu realmente agora não tenho condições e nem quero estar com ninguém. Sinceramente, eu nunca emendei uma relação em outra, até porque acredito que tenho que me curar para não levar estes problemas terríveis que vivi na antiga relação para a próxima. Eu tenho muitos amigos, inclusive o Dado que conheço há 200 anos”, esclareceu.

Contudo, vale lembrar como se deu o fim do casamento de Luísa Mell. Em uma reportagem, a apresentadora falou sobre o processo de separação, e, inclusive, mencionou ter sofrido uma violência médica. A ativista realizou um procedimento com um dermatologista de sua confiança, no entanto, o profissional fez uma lipoaspiração em suas axilas a pedido do ex-marido. A cirurgia não teve autorização de Luísa.

A ativista desabafa: “Ele fez uma cirurgia estética em mim sem minha autorização. Me senti violentada. Fora que eu não precisava. Amava meu corpo. Me deixou com cicatrizes, deformou minhas axilas e queimou também o meu pescoço. Comecei terapia, comecei tomar remédio, mas mesmo assim está muito difícil lidar com isto”.

Luísa Mell confirma que está oficialmente solteira

Dessa forma, oficialmente separada de Zaborowsky, Luísa Mell confirma estar focada em sua recuperação mental e física. A ativista reforça que precisa se curar antes de buscar um novo relacionamento.

“Desde quinta-feira estou divorciada oficialmente! Então a hora que eu tiver alguém, não tenho porque esconder, mas como te disse, vai demorar bastante. Desde que me separei que falo da importância de saber ficar só. Eu não sou carente, estou amando me descobrir, me reconectar.”

Por fim, a loira ainda continuou: “Estou vivendo um processo de cura aqui no Ponto de luz (retiro espiritual)! Estou enfrentando coisas terríveis e difíceis. Esta mania de acharem que sempre precisamos de alguém… Eu só estarei com alguém um dia quando eu me sentir forte e curada. Eu não preciso de alguém para me salvar, quero ser a heroína da minha vida”.