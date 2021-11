Mariana Rios se revolta com nota dada por Boninho e solta o verbo no Show dos Famosos

Sendo assim, Fiuk não ficou contente: “Poxa, depois do BBB eu estava esperando uma nota boa do Boninho.”

“Eu adorei o teu trabalho, principalmente no final, porque exigia fôlego ao cantar. É uma outra pegada quando você tem que cantar e dançar. Você trabalhou num super conforto, você trouxe um pouco da Elba sim, mas a Elba tem um vibrato que ela alonga mais e você, malandramente, trabalhou dentro do seu conforto. Você podia ter alongado um pouco mais, você podia ter sido um pouco mais Elba”, opinou o jurado, dando sua nota.

O Show dos Famosos continua rendendo criticas. No entanto, dessa vez não foi o público que foi duro com a artista que se apresentou, e sim um jurado. Mariana Rios interpretou Elba Ramalho e ficou indignada ao não agradar Boninho.

