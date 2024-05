Thelma Assis viajou para o Rio Grande do Sul, ao lado das também ex-BBBs Amanda Meirelles e Marcela McGowan, para ajudar as vítimas das enchentes. No Encontro com Patrícia Poeta, a médica se disse chocada com a situação de Canoas.

“Fiquei em choque. Encontrar uma cidade toda embaixo d’água, mais da metade da cidade embaixo d’água… Tem lugar que a água subiu 5, 12 metros… Realmente é muito difícil”, declarou. Na sequência, Thelma detalhou sua atuação no RS. “O trabalho aqui tem sido ajudar os profissionais de saúde daqui, que estão sobrecarregados. Muitos não estão conseguindo se locomover para sair do hospital e acabam dobrando a jornada, outros demoram 3, 4 horas num percurso que antes era feito em 20 minutos”, completou. Na última segunda-feira (6/5), Amanda publicou no Instagram que estava viajando para o Rio Grande do Sul. “O grande impasse estava sendo logística. Algumas estradas bloqueadas, outras com risco de desmoronamento. Pensando na segurança, a gente estava organizando a melhor forma por aqui. Depois de algumas tentativas, estou indo na cara e coragem”, encerrou.