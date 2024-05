Pedro Scooby não coloca filho na escola para economizar dinheiro: “Mensalidade”

A atriz Luana Piovani voltou a se pronunciar e revelou o motivo do surfista Pedro Scooby ainda não ter colocado o filho Dom na escola: ele queria economizar o dinheiro da mensalidade. O ex-BBB não quis matricular o herdeiro no meio de abril, já que teria que pagar o valor completo.

De acordo com a ex-mulher, o atleta começaria a levar o menino às aulas no início de maio, mas agora resolveu se voluntariar para ajudar nos resgastes de vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul e sequer tem data para retornar ao Rio de Janeiro, onde vive com a criança – por isso, ele segue sem escola.

“Ele usa Rolex de ouro no pulso e acabou de vender um carro que ele mesmo ostentou nas redes sociais e alguns sites de notícias informaram custar R$ 1,2 milhão, mas me dá a seguinte notícia: ‘Eu não coloquei o Dom ainda na escola para não pagar meia mensalidade, então ele entra 1º de maio’“, detalhou ela à revista Marie Claire.

Então, na última segunda-feira (06), a loira foi surpreendida com a notícia de que Dom ainda não estava matriculado. “Perguntei como tinha sido o primeiro dia de aula, nesta segunda (6), durante uma chamada de vídeo para falar comigo e com os irmãos, e escutei essa frase do meu filho: ‘[Scooby] foi para o Sul salvar as pessoas e vai me levar para a escola quando voltar’“, completou.